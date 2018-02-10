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Фанаты раскритиковали «широкие плечи и маленькую голову» «Русской Кардашьян»

Сегодня, 15:24

Известная модель Анастасия Квитко, она же «Русская Кардашьян», получившая такое прозвище благодаря выдающимся формам, показала новый снимок. Он был, учитывая подпись, рекламным, но поклонникам больше стало интересно, как там выглядела звезда, и они подвергли её критике из-за «широких плеч и маленькой головы», как сообщает VladTime.

 По словам интернет-пользователей, «Русская Кардашьян» не потеряла привлекательности, но пропорции на фотографии явно неправильные. Большинство комментаторов посчитало, что всё дело в графическом редакторе, с использование которого Анастасия Квитко несколько «переборщила». Это поразило подписчиков – они не поняли, для чего модель так сделала, поскольку раньше таких «грешков» у знаменитости не имелось.

 Интернет-пользователи порекомендовали «Русской Кардашьян», чтобы она была более внимательна к собственным снимкам. Некоторые заявили, что это худшая фотография Анастасии Квитко. Комментариев от модели пока не было.


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