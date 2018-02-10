Иван Ургант подсел на "гламурных мальчиков"

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В одном из последних выпусков передачи «Вечерний Ургант» на ноутбуке ведущего заметили фото «гламурного полицейского» из Петербурга Романа Карплюка, а накануне Ургант продемонстрировал снимок из видео про ульяновских курсантов, которые полуобнажёнными станцевали под Satisfaction.

Пользователи социальных сетей стали задумываться, что Ургант подсел на «гламурных мальчиков», причём речь не идёт о его ориентации. Некоторые блогеры считают это отличным пиаром для ребят. Роман Карплюк после эфира «Вечернего Урганта» попал в шоу Малахова на его канале в YouTube, а ульяновские курсанты и до этого стали известны благодаря своему танцу под песню Satisfaction.

Кроме того, об их поступке узнали не только студенты лётного училища, но и миллионы россиян, которые поддержали курсантов. Сейчас же «гламурный полицейский» из Петербурга уволился из полиции и стал вести блоги. Он планирует открыть свой канал в YouTube и стать популярным.