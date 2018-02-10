В Петербурге Ольга Бузова дала концерт в гей-клубе

Сегодня, 14:35

Певица и теледива Ольга Бузова дала концерт в гей-клубе «Центральная станция». Специфическое заведение расположено в самом центре Петербурга.

Ольга Бузова решила спеть для поклонников с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Лучшим местом для концерта стал клуб «Центральная станция», расположенный в центре Петербурга. Там селебрити со всем чувством выступила для фанатов, которые встретили ее истошным криком удовольствия.

После неудачного брака с футболистом Ольга Бузова круто повернула свою профессиональную сферу. Переплакав по Тарасову теледива открыла для себя мир других мужчин и забегала по свиданиям. Это не привело ее к женскому счастью, так как большинство потенциальных ухажеров хотели пропиариться за счет знаменитости. Ольга не отчаивается и верит, что в ее жизни появится настоящий и любящий мужчина.