Анфиса Чехова раскрыла секрет идеальных волос

Сегодня, 14:15

Теледива Анфиса Чехова раскрыла подписчикам в Instagram секрет идеальных волос. Звезда ходит к профессиональному мастеру Ксении Изумруд и рекомендует фанатам поступать так же.

Анфиса Чехова рассказала, как ей удается сохранять здоровый вид волос, несмотря на постоянную смену их цвета. По словам теледивы, заниматься окраской в домашних условиях категорически нельзя, так как этим многие девушки портят свои локоны.

Звезда экрана написала: «Я не знаю номеров своих красок, потому что прихожу к профессионалу и полностью доверяю ему свои волосы. Не контролирую, не выясняю состав и номер краски! Просто говорю, что я хочу и расслабляюсь! Но главное выбрать хорошего специалиста по волосам и колористике! Который знает, что с чем смешать и как нанести, чтобы было красиво и как ты просила!».

Анфиса Чехова не учла, что не у всех девушек есть деньги на постоянные походы в салоны красоты.