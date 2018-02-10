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Дженифер Энистон надоела мужу своим диетами

Сегодня, 14:28

Звезда сериала «Друзья» Дженифер Энистон надоела мужу Джастину Теру своими диетами. Актер стал жаловаться на возлюбленную друзьям и радуется, когда уезжает на съемки.

Джастин Теру и Дженифер Энистон связали себя узами брака еще в 2015 году и с тех пор живут счастливо, по крайней мере, так считаю зрители. Как оказалось, актриса сама постоянно сидит на диетах и ходит в спортзалы, так еще и заставляет благоверного есть одни овощи. Помимо этого, селебрити ударилась в веганство и не употребляет больше мяса, рыбы и молочных продуктов. К тому же, она принципиально не есть продукты, содержащие сою.

Джастин Теру устал от увлеченности любимой жены и радуется, когда улетает на съемки. Там уж он позволяет себе устраивать пиршества с самыми разными блюдами. Энистон не только заставляет мужа есть одни салаты, она еще выбрасывает из холодильника неугодные продукты, даже если артист купил их лично для себя.


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