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Певица Натали едва не стала жертвой изнасилования

Сегодня, 12:43

В 2013 году певица Натали едва не стала жертвой изнасилования. Об этом она рассказала Борису Корчевникову на программе «Судьба человека», который скоро станет папой.

В 2013 году песня Натали под названием «О Боже, какой мужчина!» вновь возвысила певицу на вершину популярности. Знаменитость отправилась на гастроли за границу, куда ее сопровождал супруг Александр. После концерта Натали пошла отдохнуть в гостиничный номер и заметила, как к ней через балкон лезет неизвестный мужчина восточной внешности.

Россиянка не растерялась и выбежала со своего номера, в коридоре она заметила, как другие мужчины, причем вооруженные, разговаривают с ее супругом, отвлекая его. Натали быстро определила главного среди них и начала с ним разговор по-мужски, объяснив, что так вести себя нельзя. Ее претензия была воспринята нормально и инцидент исчерпали. Певица благодарна мужу, который не стал лезть в диалог и «бычить, как сделали бы большинство мужей».


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