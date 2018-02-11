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Полуголый Зверев показал "секс" на фотосессии

Сегодня, 00:30

Стилист и певец Сергей Зверев продемонстрировал, как он "излучает секс" в процессе фотосессии. На ролике в его Instagram эпатажная звезда позирует в полуголом виде перед камерами.

Зверев анонсировал, что снимки с его сексуальной фотосессии появятся ко дню святого Валентина в одном из глянцевых журналов. Артист заинтриговал поклонников, которые уже соскучились по его откровенному контенту. На видео для Instagram Зверев позирует полуголым, в трусах и c блестящим красным сердцем в руках. По всей видимости, оттенять сексуальность звезды будет простой белый фон.
Также стилист упомянул шоу, на котором он вручает награду Бузовой, отмечая, что певица стала его достойном преемником, неся звание одной из самых эпатажных персон отечественного шоу-бизнеса.


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