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Кирилл «Руки-базуки» Терёшин 2 минуты молча любовался собой на видео

Сегодня, 12:09

Популярный российский фрик, которого страна узнала как «Руки-базуки», пугает своим поведением «самовлюблённого недокачка».

 На своей странице в социальной сети Кирилл стал намного чаще публиковать различные записи. Зачастую, они содержат рекламный характер, особенно, если выложен был ролик. Но последней публикацией молодой человек с весьма необычной внешностью поставил подписчиков в тупик, сообщают журналисты «ВистаНьюс».

У «синтолового качка» на стене во «ВКонтакте» появилось видео с загадочным содержанием. На самом деле, содержание отсутствовало вовсе. Кирилл Терёшин на протяжении 2 минут 22 секунд сидел на стуле, слушая песню, и играл мышцами на веб-камеру и искренне любовался тем, что видит на экране. За это время он не проронил ни слова, а лишь пару раз грозно посмотрел в объектив. Видео парень никак не подписал и закрыл к нему комментарии, однако в Сети уже начались разговоры о том, что «Руки-базуки» с каждым днём всё больше влюбляется в себя. Фанаты ожидают полутора часовой фильм с похожим концептом.


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