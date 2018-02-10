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Поклонники сравнили Кристину Орбакайте с Машей Распутиной

Сегодня, 11:48

Поклонники Кристины Орбакайте сравнили ее с Машей Распутиной в молодости. Свое мнение фоловеры высказали в социальной сети Instagram.

Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram фотографию перед концертом в Таллине. На снимке селебрити позирует с коллегами по цеху Григорием Лепсом и Виктором Дробышем. Поклонники певицы заметили, что она снова сделал себе челку и ее практически не узнать. Среди фанатов нашлись и те, кто определил сходство дочери Аллы Пугачевой с молодой Машей Распутиной.

Не так давно Кристину Орбакайте снова сравнивали. Она выпустила новый клип, где предстала перед публикой в свободном коротком черном платье и высоких ботфортах, а образ дополняла курчавая копна светлых волос. Поклонники обвинили знаменитость в плагиате на свою собственную мать, так как сходство у Орбакайте и Пугачевой поразительное.


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