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У Светланы Лободы внезапно увеличилась грудь

Сегодня, 11:48

Исполнительница Светлана Лобода поразила тем, как поменялась её внешность. Первым делом поклонники отметили, что грудь артистки резко увеличилась сама по себе, как сообщает «Версия.Инфо».

  По мнению интернет-пользователей, Светлана Лобода часто обращалась к пластическим хирургам. Однако исполнительница в этом ещё не призналась. Учитывая последние публикации знаменитости в Instagram, подписчики сделали выводы, что она снова была у врача. Причина такого в сильно увеличившейся груди Светланы Лободы.

Интернет-пользователи сравнили исполнительницу с «дойной породистой коровой» в плане размера бюста. Некоторые предположили, что если Светлана Лобода и не делала операцию, то могла забеременеть. Она двигалась скованно, а платья выглядели мешковато. Сама Лобода посмеялась над предположениями подписчиков, предложив посмотреть, не замечают ли они изменений также в её носе, например.


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