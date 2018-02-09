"Дом-2": Брак Алессандро Матераццо окончательно распался через 10 лет

Вчера, 22:40

Экс-персонаж реалити-шоу «Дом-2» Алессандро Матераццо сообщил, что его брак на грани распада. Он сам стал инициатором развода с супругой после 10 лет совместной жизни.

Семейная пара Светланы Давыдовой и Александра Курышко, которого поклонники «Дом-2» знают как Алессандро Матераццо, познакомилась с телестройкой в 2008 году. Сначала все было нормально между супругами, но спустя год участия в шоу отношения между ними дали трещину. Но все же для телезрителей они продолжали играть идеальных мужа и жену. В настоящее время Светлана Давыдова и Алессандро Матераццо окончательно расстались.

Вместе они больше не проживают и на «Доме-2» о них заговорили, как об экс-участниках. Светлана сообщила, что их брак не был хорошим все 10 лет, и по-настоящему счастлива она стала уже только после развода. Этой фразой женщина дала понять, что не собирается возвращаться к нелюбимому супругу.