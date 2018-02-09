Звезды ТНТ раскрыли секреты в шоу «Большой завтрак»

Вчера, 20:17

Звезды ТНТ раскрыли секреты в новом шоу «Большой завтрак», ведущими которого стали Марина Кравец, единственная девушка в Comedy Club, и известный кулинар Артем Лосев. Первыми гостями программы станут Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев.

Шоу «Большой завтрак» нельзя назвать оригинальным, но обстановка действительно креативная. Студия будет сделана под кафе, расположенное в центре Москвы, где полным ходом идет готовка. Первое блюдо нужно приготовить за пару минут в формате дешево-сердито, а второму уже будет уделена основная часть программы. Естественно, без шуточек не обойдется.

По словам Марины Кравец, наконец зритель посмотрит, что Гарик Харламов не только умеет есть, но и готовить. Известно, что Азамат Мусагалиев и юморист будут лепить пельмени. Традицией является угощение зрителей в студии приготовленными яствами, а это примерно до 25 человек.