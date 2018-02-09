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Беременная жена Диброва выставила огромную грудь на всеобщее обозрение

Вчера, 20:04

Очередная молодая супруга неутомимого Дмитрия Диброва Полина решила показать широкой публике свою беременность, а заодно и грудь, которую некоторые пользователи не толерантно классифицировали, как «безобразно огромную». Сам телеведущий никак не прокомментировал демонстрационное фото жены.

На снимке Полина Диброва запечатлена в шелковом пеньюаре, который подчеркивает живот, вмещающий, судя по всему, наследника немалых размеров и полуоголенную грудь, которая выставлена на всеобщее обозрение с явным чувством гордости. Подписчики предположили, что молочные железы будущей матери продемонстрированы с точки зрения их дальнейшей функциональности при вскармливании отпрыска.

Однако нашлись и такие злопыхатели, которые углядели в фотографии явный сексуальный подтекст и обрушились с упреками на Полину. Мол, тут рожать скоро, а она показывает. Как бы там ни было, но большинство поклонников Диброва пожелали счастья его семье и благополучных родов Полине, подчеркнув при этом, что любая женщина перед рождением ребенка особенно прекрасна, как чудо природы.


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