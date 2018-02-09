Дана Борисова опровергла слухи по поводу повторного лечения от наркозависимости

Вчера, 19:14

Дана Борисова на своей странице опровергла информацию, что собирается отправляться на повторное лечение от наркотической зависимости. Она призвала не верить слухам и журналистам не распространять информацию в СМИ.

«Я по прежнему трезвая, и у меня все в порядке, а вот с проектом, который открвывался под мое имя и под мою рекламу, из которого я, кстати, вышла, о чем кликнтам этого одного из самых дорогих #реабилиционныхцентпов в сире НЕ СООБЩАЮТ» (орфография и пунктуация сохранена), - говорит Борисова.

Она же акцентировала внимание на том, что руководство реабилитационного центра намеренно привлекать внимание клиентов за счёт лица экс-телеведущей, как организатора борьбы с наркотической зависимостью. Она стала неким символом данной борьбы, помогая многим звездам побороть и алкогольную зависимость. Сама же Борисова планирует отправиться на Самуи, расположенные в Таиланде, для отдыха, а не для повторного лечения.