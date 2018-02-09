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Фанаты обсуждают подробности свадьбы Бузовой и Батрутдинова

Вчера, 18:59

Фанаты с пылом обсуждают будущую свадьбу Ольги Бузовой с Тимуром Батрутдиновым. В последнее время пара часто показывается на людях, к тому же они вместе отдыхали в Таиланде.

Тематика будущего бракосочетания Ольги Бузовой с Тимуром Батрутдиновым всполошила всю социальную сеть. Обозреватели вместе с поклонниками поп-дивы ведут активные дискуссии по поводу места, даты и сопутствующих событий будущей свадьбы, приводя свои гипотезы и публикуя некоторые уникальные материалы. Кроме того, в интернете уже есть информация и о том, что сам Тимур сообщил число и месяц, когда он и Бузова якобы станут мужем и женой.

Фанаты не обошли тот аспект, что перед первой свадьбой Бузовой и Тарасова также был резонанс. Влюбленных нежно называли «тарабузиками». Поклонники не находили себе места от переживаний за сказочно любящих друг друга кумиров. Сама Ольга пока никак не комментирует происходящее. Они с Тимуром давние знакомые, тем более недавно друзья также провели отдых в Таиланде.


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