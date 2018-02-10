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Панин раскрыл слежку за ним со стороны Галкина

Сегодня, 05:30

Актёр Алексей Панин раскрыл слежку за собой со стороны Максима Галкина, который ныне работает телеведущим. К таки выводам он пришёл, проследив активность того в Instagram.

 Подписчикам в подтверждение этого он прислал скриншот. На нём видно, как Галкин занимается просмотром «сторис» Панина.

Панин полагает, Галкин следит, чтобы он не сказал в своём аккаунте что-либо лишнее про Эрнста или о другой известной личности в данном бизнесе.

Актёр считает, что Максимом были услышаны его угрозы, и он занялся регулярным просмотром его странички в Сети. Следовательно, делает вывод в своём сообщении актёр, ему удалось «разворошить осиное гнездо». Вскоре после этого он данную запись из аккаунта удалил.

Однако с ней успели ознакомиться множество приверженцев Панина и дать свои «комменты». В них они сообщают, что никогда не доверяли Галкину, считая, что тот очень «наигранный персонаж».

Они сообщают, что отдают предпочтение другим типажам, которые являются более простыми, открытыми и «родными».


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