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Ольга Зарубина жестко раскритиковала вокальные способности дочери Малинина

Сегодня, 02:45

Широко известная российская артистка Ольга Зарубина очутилась в центре громкого скандала. Звезда отечественного шоу-бизнеса нещадно раскритиковала вокальные способности дочери певца Александра Малинина, послав 17-летнюю девушку петь в кабак.

Устинья Малинина изо всех сил пытается стать известной певицей. Записав несколько не совсем удачных композиций в дуэте с именитым отцом, юная девушка попробовала спеть соло. Одну из песен начинающей исполнительницы услышала Ольга Зарубина. Артистка жестко раскритиковала вокальные способности Устиньи, назвав их унылыми и незапоминающимися. В итоге, звезда отечественного шоу-бизнеса послала начинающую певицу выступать в кабак.

Очутившись в центре скандала, Зарубина пытается аккуратно замять его. Сейчас артистка говорит, что понятия не имела, чей вокал она беспощадно раскритиковала. Реакция семейства Малинина на неприятный инцидент в настоящее время неизвестна.


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