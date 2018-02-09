Алеся Кафельникова предстала в образе жены миллиардера

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Алеся Кафельникова на фоне былой спортивной славы своего отца Евгения, стала картинкой, которую так любят пользователи из числа российских обывательниц. Поэтому для поклонниц девушки стала ярким впечатлением ее недавняя фотосессия в роли супруги некоего миллиардера.

Блестящий топ, брендовые брюки и проблеск драгоценных камней, умилил поклонников Алеси, которая пока ничем, кроме как скандалами в связи с употреблением наркотиков и неразборчивыми сексуальными связями, никого не удивила. Тем не менее, подписчики страницы Кафельниковой-младшей ожидаемо умилились, глядя на ее образ. Некоторые даже в олигарха поверили.

Фанаты из российских хрущевок пожелали Кафельниковой счастья в ее Барвихе, где жизнь так трудна и обременительна. Судя по комментариям, оказалось, что домохозяек и школьниц объединяет чувство любви и обожания к дочкам бывших в очень далеком прошлом советских спортсменов, которые благодаря папиным рекламным акциям могут сначала пристраститься к наркотикам, а затем бросить их, к всеобщему облегчению.