VistaNews.ru


Алеся Кафельникова предстала в образе жены миллиардера

Сегодня, 16:59

Алеся Кафельникова на фоне былой спортивной славы своего отца Евгения, стала картинкой, которую так любят пользователи из числа российских обывательниц. Поэтому для поклонниц девушки стала ярким впечатлением ее недавняя фотосессия в роли супруги некоего миллиардера.

Блестящий топ, брендовые брюки и проблеск драгоценных камней, умилил поклонников Алеси, которая пока ничем, кроме как скандалами в связи с употреблением наркотиков и неразборчивыми сексуальными связями, никого не удивила. Тем не менее, подписчики страницы Кафельниковой-младшей ожидаемо умилились, глядя на ее образ. Некоторые даже в олигарха поверили.

Фанаты из российских хрущевок пожелали Кафельниковой счастья в ее Барвихе, где жизнь так трудна и обременительна. Судя по комментариям, оказалось, что домохозяек и школьниц объединяет чувство любви и обожания к дочкам бывших в очень далеком прошлом советских спортсменов, которые благодаря папиным рекламным акциям могут сначала пристраститься к наркотикам, а затем бросить их, к всеобщему облегчению.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.