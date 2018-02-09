Задорнов оставил большое наследство для своих близких

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Спустя несколько месяцев после смерти известного сатирика Михаила Задорнова его родные и близкие поделили между собой его наследство, которое оказалось весьма большим.

Сестра Задорнова Людмила сообщила прессе, что уже исполнена главная воля писателя-сатирика. Михаил Задорнов мечтал о продолжении работы его детища – бесплатной и доступной обществу библиотеки. Эта библиотека создана для русскоговорящего населения в Латвии. Библиотека им. Николая Задорнова (названа в честь отца писателя) находится в Риге, а число её читателей достигает шести тысяч.

Своё завещание Задорнов составил заранее. Он старался продумать всё до мелочей и не обделить никого из близких родственников. Дочери Елене Задорнов подарил квартиру в городе Юрмале. Артист не забыл упомянуть и свою первую жену Велту, оставив ей дом в Латвии. Еще один дом на территории Латвии он подарил сестре.

Второй жене и вдове артиста осталась квартира в Москве, стоимостью в 20 миллионов рублей.

Помимо жилья, Задорнов пожелал разделить также свои книги и пьесы между любимыми женщинами. Возможно, что все права на них достанутся только дочери Михаила Задорнова.