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Рената Литвинова в Екатеринбурге остановилась в «Ельцин-Центре»

Сегодня, 15:41

Рената Литвинова изменила своим привычкам, выработанным за многие годы выступлений в Екатеринбурге. Снова приехав с гастролями, именитая актриса остановилась в «Ельцин-Центре», отказавшись от привычного отеля Hyatt.

Литвинова объяснила свою остановку в гостинице «Ельцин-Центра» желанием сэкономить время. Актриса любит разгуливать по общественно-культурному учреждению, поэтому поселилась в метре от него. От отеля Hyatt до «Ельцин-Центра» добираться довольно долго, особенно, если вы занятой человек, подчеркнула Литвинова. К слову, звезда отечественного шоу-бизнеса уже опубликовала первый снимок с прогулки по знаменитому центру, оставив под ним характерный комментарий: «Не могу выйти из «Ельцин-Центра».

Актриса приехала в Екатеринбург с гастролями авторской постановки «Северный ветер». Перед выступлениями Литвинова традиционно устраивает прогулку по городу.


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