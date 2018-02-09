Эмилия Кларк в Кенсингтонском дворце отведала «драконьи» яйца

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Эмилия Кларк, которая является популярной актрисой благодаря телесериалу «Игра Престолов», стала почетной гостьей премии Centrepoint Awards, где отведала «драконьи» яйца. Премия состоялась в Кенсингтонском дворце Лондона, который является официальной резиденцией принца Уильяма.

Сначала гости увидели Эмилию на красной дорожке, затем девушка произнесла свою речь, а позже была приглашена на торжественный ужин, который устраивал сам Уильям. Позже, в своем Instagram Эмилия Карк опубликовала весьма неоднозначное фото, на котором она находится в руках с тарелкой, где лежат яйца в сусальном золоте. По фотографии можно заметить, что актриса очень удивлена и растрогана.

Эмилия опубликовала фотографию со словами «То чувство, когда находишь своих деток в Кенсингтонском дворце».

Фолловеры звезды оценили юмор, и под фотографией Эмилии набралось почти 840 тысяч отметок «Нравится». Кумиры назвали девушку лучшей актрисой и самой прекрасной женщиной. Напомним, что Эмилия Кларк сыграла Дейенерис Таргариен (мать трёх драконов) в историческом телесериале «Игра престолов».