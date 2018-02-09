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Пугачева представила фанатам фото без макияжа

Сегодня, 15:31

На своей страничке в Instagram, по многочисленным просьбам фанатов, Примадонна Алла Пугачева выставила фото без макияжа. Как сказала сама звезда: «без прикрас».

Коллеги Аллы Борисовны, а также пользователи сети отметили, что выглядит она достойно. Пугачева напомнила поклонникам, что в апреле ей стукнет 69.

Певица покинула сцену и живет в свое удовольствие в загородном доме, который построил ей муж Максим Галкин, поэтому вполне может позволить себе появиться на публике без макияжа.

Друзья Пугачевой опровергли слухи о том, что звезда делала резекцию желудка. По мнению экспертов, как сообщалось ранее, причиной худобы Аллы Борисовны, было хирургическое вмешательство, в результате которого удаляется часть желудка, после этого человек ест меньше и худеет.


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