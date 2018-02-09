Менеджер Роуз Макгоуэн найдена мертвой в Лос-Анджелесе после скандала с Вайнштейном

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В Лос-Анджелесе была обнаружена мертвой продюсер и экс-менеджер звезды телесериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн Джилл Мессик. Причины смерти устанавливаются. Трагедия произошла на фоне разворачивающегося скандала с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна.

Джилл Мессик на момент смерти было 50 лет. Одно время она работала в компании Miramax, которая принадлежит одному скандально известному в последнее время продюсеру Харви Вайнштейну. В тот период она познакомилась с актрисой Роуз Макгоуэн и стала ее менеджером. Сотрудничество с ней пришлось как раз на тот момент, когда актрису в начале 1997 года изнасиловал Вайнштейн.

Адвокат продюсера Вайнштейна совсем недавно обнародовал последнее письмо покойной Мессик. В нем она указала, что ей ничего не было известно о надругательстве с его стороны над Макгоуэн, а все произошедшее между ними было обоюдному согласию.

Родные и близкие Джилл Мессик выступили против Макгоуэн и Вайнштейна, обвиняя их в подмене фактов.