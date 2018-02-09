Борис Корчевников станет отцом

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Борис Корчевников заявил, что станет отцом. Этой новостью он поделился с певицей Натали, которая стала его гостем на программе «Судьба человека».

Борис Корчевников пригласил в студию знаменитую исполнительницу хита «Ветер с моря дул» Натали. В начале программы он дал ей куклу и пеленку, попросив научить пеленать детей. Также ведущий невзначай бросил фразу: «Я собираюсь стать папой». Певица поспешила поздравить Корчевникова, но он остался непоколебим и быстро перевел разговор на нее.

Звезда экрана так усердно пеленал пупса, чем заслужил похвалу со стороны Натали. Она, как мать со стажем, заявила, что главным для нее со стороны мужчины являются не подарки, а помощь вот в таких детских делах. Знаменитость уверена, что Борис Корчевников станет отличным отцом, и попросилась к нему на свадьбу. Это стало прекрасной шуткой, которую оценили зрители.