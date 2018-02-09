Анастасия Макеева обследовалась в психиатрической клинике

Сегодня, 14:21

Анастасия Макеева рассказала, что обследовалась в психиатрической клинике в Челябинске. У актрисы не зафиксировали проблем с психикой, и цель ее визита заключается в другом.

В Челябинске Анастасия Макеева обратилась за помощью в психологическую клинику, где прошла обследование по методу доктора Морозовой. Суть этого подхода заключается в сопоставлении психического состояния с физиологическими особенностями. Манипуляции позволяют врачам определить, является ли психическое состояние провокатором лишнего веса или чрезмерной худобы.

Анастасия Макеева прошла обследование, и сейчас специалисты составляют для нее программу, но деталей актриса не намерена раскрывать своим поклонникам. Артистка отмечает, что ей было не по себе, когда она заполняла необходимые бланки в столь странной обстановке, где люди находились на лечении.