Певица Юлия Началова лишена прав вождения на 1,5 года

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Певица Юлия Началова на 1,5 года лишена прав вождения. Решение принято в Москве Мировым судом.

Сообщение сделала Евгения Горохова, являющаяся пресс-секретарём в Дрогомиловском суде столицы. Наказание последовало за то, что Началова отказалась от медосвидетельствования на употребление алкоголя. Помимо того, Фемида определила ей штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее представители ГИБДД сообщали, что сотрудниками ДПС 8 декабря минувшего года был остановлен автомобиль Lexus. Им управляла Началова. Полицейским показалось, что машина вела себя на дороге подозрительно.

Правоохранители предположили, что Началова пьяна. На предложение о прохождении медосвидетельствования на алкоголь певица дала отказ. Всё действо сотрудники ДПС снимали на видео.

Максимальным сроком лишения прав в таких случаях является 2 года.