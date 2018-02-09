VistaNews.ru


Певица Юлия Началова лишена прав вождения на 1,5 года

Сегодня, 13:53

Певица Юлия Началова на 1,5 года лишена прав вождения. Решение принято в Москве Мировым судом.

 Сообщение сделала Евгения Горохова, являющаяся пресс-секретарём в Дрогомиловском суде столицы. Наказание последовало за то, что Началова отказалась от медосвидетельствования на употребление алкоголя. Помимо того, Фемида определила ей штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее представители ГИБДД сообщали, что сотрудниками ДПС 8 декабря минувшего года был остановлен автомобиль Lexus. Им управляла Началова. Полицейским показалось, что машина вела себя на дороге подозрительно.

Правоохранители предположили, что Началова пьяна. На предложение о прохождении медосвидетельствования на алкоголь певица дала отказ. Всё действо сотрудники ДПС снимали на видео.

Максимальным сроком лишения прав в таких случаях является 2 года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.