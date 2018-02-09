Наталья Водянова рассказала об отношении общества к "особенным" детям

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Модель Наталья Водянова, которая также является основательницей фонда "Обнаженные сердца", рассказала о общественном отношении к детям с особенностями развития.

Водянова призналась, что благотворительная деятельность приносит ей огромную радость и положительную энергию. Благодаря своей модельной работе она в большей степени привлекает общество к благотворительности.

Также модель заявила о своем намерении поучаствовать в проекте, призывающему женщин более серьезно относиться к своему здоровью.

По поводу детей с особенностями развития у Натальи есть свое мнение. Она считает, что ребенок с такими особенностями является серьезным испытанием, но общество не является адаптированным для того, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру услуг. И самое главное, по мнению Водяновой, то, что таким деткам и их родителям не хватает сопереживания.