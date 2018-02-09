VistaNews.ru


Наталья Водянова рассказала об отношении общества к "особенным" детям

Сегодня, 13:28

Модель Наталья Водянова, которая также является основательницей фонда "Обнаженные сердца", рассказала о общественном отношении к детям с особенностями развития.

Водянова призналась, что благотворительная деятельность приносит ей огромную радость и положительную энергию. Благодаря своей модельной работе она в большей степени привлекает общество к благотворительности.
Также модель заявила о своем намерении поучаствовать в проекте, призывающему женщин более серьезно относиться к своему здоровью.
По поводу детей с особенностями развития у Натальи есть свое мнение. Она считает, что ребенок с такими особенностями является серьезным испытанием, но общество не является адаптированным для того, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру услуг. И самое главное, по мнению Водяновой, то, что таким деткам и их родителям не хватает сопереживания.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.