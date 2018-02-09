Мелани Гриффит шокировала на Венском балу постаревшей внешностью

Сегодня, 13:07

60-летняя американская актриса Мелани Гриффит не отказала себе в удовольствии посетить Венский бал в Австрии. Стройная голливудская звезда пришла на светское мероприятие в шикарном черном платье, однако все внимание к себе приковал заметно постаревший внешний вид именитой гостьи.

Мелани Гриффит появилась на публике, традиционно улыбаясь и позируя перед фотокамерами. 60-летняя актриса как будто не обращала внимания на папарацци и гостей, активно обсуждающих заметно постаревший внешний вид звезды Голливуда. Шикарное черное платье сделало Гриффит максимально неузнаваемой. Впрочем, винить актрису не за что, ведь для своих лет она выглядит превосходно.

Помимо кинематографистов, бизнесменов и прочих известных личностей, Венский бал посетили некоторые политические деятели, в частности, австрийский премьер Себастьян Курц и президент Украины Петр Порошенко. Последний, к слову, попал в неприятный скандал. Перед прибытием на светское мероприятие на украинского лидера напала активистка Femen, продемонстрировавшая оголенную грудь с недоброжелательным посланием.