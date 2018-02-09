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Натали Неведрова навсегда покинула "Орел и Решку" и осталась с семьей

Сегодня, 00:05

Шоу о путешествиях «Орел и Решка» больше не будет вести Натали Неведрова. Девушка простилась с проектом и выбрала семейный очаг вместо постоянных командировок.

 Натали Неведрова все эти годы успешно реализовала свой талант ведущей на проекте «Орел и Решка», который так любят зрители-путешественники. В настоящее время на телеканале закончился последний выпуск с ведущей, так как Натали уходит навсегда из шоу. По словам девушки, она не может совмещать свою работу на телеканале и семью.

Постоянные отъезды, командировки не дают возможности Натали побыть нормальной матерью и хорошей женой, которая заботится о своей семье. У Неведровой есть маленькая дочь, которая еще не достигла даже раннего школьного возраста. Во время отсутствия матери Мари-Николь занималась бабушка, но это не может дальше продолжаться, так как девочке нужна мать. Да и супруг тосковал – ведь за те несколько дней, что Натали проводила дома между съемками, она пропадала в салонах красоты. Супруги вообще не виделись.


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