Вчера, 23:25

Знаменитый актер России Иван Краско достаточно серьёзно болен. Врачи диагностировали у него необратимое заболевание сетчатки обеих глаз, приводящее к полной слепоте.

По рассказам самого Ивана Краско, он уже сейчас почти ничего не видит. В настоящее время мужчине 87 лет, но болезнь глаз пытается его сломать. Причина недуга заключена в возрасте самого больного. Согласно официальному заключению докторов офтальмологического отделения Мариинской больницы, Ивана Краско поместят в ближайшие дни на лечение. Хотя мокулярная окуляция практически неизлечима, доктора сделают все возможное, чтобы облегчить жизнь известного актера.

Все, на что способна медицина в его случае, всего только терапевтическая поддержка. Сам же Иван Краско не теряет оптимистического настроя. Он готов сражаться со слепотой всеми методами. В своем диалоге со СМИ он заявил, что тексты, которые попадают к нему на обработку или проверку, напечатаны 72-м шрифтом, так как менее размер он не различает.