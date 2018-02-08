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Александр Розенбаум завел официальный аккаунт Instagram

Вчера, 22:50

Популярный исполнитель и заслуженный артист России Александр Розенбаум стал официальным пользователем социальной сети Instagram. Всего 24 часа хватило для того, чтобы цифра его подписчиков достигла числа 25 тысяч.

 Александр Розенбаум в свои 66 лет решил стать активным пользователем социальной сети и зарегистрировал персональную страницу 7 февраля. Российский композитор и талантливый вокалист признался поклонникам, что таким образом он хочет приблизиться к народу, стать одним целым с фоловерами, общаться и делиться всеми приятными событиями в его звездной жизни.

За 24 часа с момента регистрации страницы Александра Розенбаума число его подписчиков выросло до 25 тысяч. Это говорит о том, что поклонники очень довольны таким поступком певца и готовы шагать с ним вместе по просторам всемирной Сети.


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