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Модель Белла Хадид шокировала откровенным нарядом

Сегодня, 06:15

Известная модель Белла Хадид привлекла внимание поклонников. Девушка шокировала общественность открытым и сексуальным нарядом, который был дополнен темными солнцезащитными очками.

 Пользователи социальных сетей позитивно оценили лук от Беллы Хадид. Известная манекенщица показала идеальные формы папарацци в Нью-Йорке. Поклонники отметили оригинальный наряд девушки и положительно комментируют ее перевоплощение в девушку-кошку со сверх способностями. Хадид надела черный топ с очень откровенным декольте, показывающим ее объемную грудь, а также кожаные штаны и пиджак. Модель дополнила свой образ темными очками.

К слову, в Нью-Йорке состоялся ежегодный гала-вечер amfAR. Приглашенными стали звезды подиумов в «голых» платьях. Посетили вечеринку Эшли Грэм, Хайди Клум, Хейли Болдуин, Нина Адгал и многие другие.


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