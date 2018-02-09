Батрутдинов назначил на 28 октября свадьбу с Бузовой

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Свадьба Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой состоится 28 октября. Об этом сам шоумен сообщил своим подписчикам в Instagram.

Говоря об отношениях с телеведущей, Тимур признался, что ранее самым популярным в его блоге постом было фото с голливудским актёром Мэттом Деймоном, однако после появления в его жизни Ольги всё изменилось. Совместный снимок с телезвездой за пару дней собрал больше лайков, чем фотография со всемирно известным актёром за два года.

К тому же резидент Comedy Club отметил, что с каждым днём число его подписчиков неуклонно растёт, чем он обязан своей невесте. Комик пообещал жениться на Бузовой, если до 28 октября не встретит другую девушку.

Ранее друг и коллега Батрутдинова Гарик Харламов высмеял отношения Тимура и Ольги. Карикатуры на их роман он опубликовал в своём Instagram.