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Анфиса Чехова шокировала фанатов секси-снимками из бани

Вчера, 20:05

Фотоснимок из бани, который появился на странице в соцресурсе Анфисы Чеховой, поразил всех своей откровенностью. Хотя часть кадров все же модератор убрал из-за слишком яркой сексуальности.

 Анфиса Чехова известна поклонникам, как талантливая ведущая. Девушка активно ведет свою жизнь, допуская в нее фанатов на близкую дистанцию. На днях Чехова показала в Сети, как она прекрасно проводит время в бане с подругой. Это подтверждают фотоснимки, опубликованные на ее персональной странице в интернете. Кадры поразили публику своей откровенностью и эротичностью. Хотя цензура все же большую часть сессии не пропустила к публикации.

 Фотокадр с изображением Чеховой в сексуальном купальнике на фоне деревянной русской бани, пробыв 22 часа на обзоре общественности, собрал около 60 тысяч лайков и симпатий от поклонников. Многие из них уверены, что к огромной раскрепощенности и откровенности Анфису стимулирует ее программа «Давай поговорим о сексе».


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