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Названа самая горячая ведущая прогноза погоды

Вчера, 22:20

Янет Гарсия возглавила ряд самых сексуальных девушек-ведущих прогноза погоды. Это неудивительно, ведь Янет обладает шикарной фигурой и привлекательной внешностью.

 27-летняя Янет родом из Мексики. Девушка активно следит за своей фигурой, ведет здоровый образ жизни, поэтому так сильно приглянулась зрителям телеканала. В соцсетях подчеркнули, что именно ее прогнозы получают самый высокий рейтинг просмотров. Сам прогноз содержит всего лишь обычную информацию о температуре и осадках по всей стране. Но рейтинг передачи поднимает совсем не температура и погода. Янет Гарсия выступает в сексуальных обтягивающих нарядах и платьях. А поклонники знаменитости наблюдают за ней не только во время телепередачи, но и в Instagram девушки.

Известно, что на страничку девушки подписано почти шесть миллионов человек. А звезда, в свою очередь, выставляет достаточно провокационные фотографии, чтобы интерес к её персоне не угасал.


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