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Ольга Серябкина в сексуальном наряде рассказала, что предпочитает читать

Вчера, 19:47

Солистка сексуального трио SEREBRO Ольга Серябкина поразила поклонников признанием о своих литературных предпочтениях, которыми она поделилась в социальной сети, подкрепив пост фото в откровенном наряде.

 Ольга сначала шокировала фанов тем, что вообще берёт в руки книги. Как оказалось, девушка любит читать, но ей пришлось немного отдалиться от увлечения в связи со своей настоящей деятельностью. «Сколько себя помню - и во время учебы, и вообще на протяжении всего времени, я всегда что-то читала. Периодов вне чтения у меня не было в принципе», - признаётся Серябкина поклонникам.

Сейчас она погрузилась в мир Германа Гёссе. Кстати, «Степного волка» Ольге посоветовала её коллега Катя Кищук. Ольга отметила, что не приемлет электронные вариации книг и прочие гаджеты, оставаясь верной привычному бумажному переплёту. Судя по посту, певица соскучилась по фантазийному миру писателей и решила познакомиться с кумирами своих подписчиков, пообещав отчитываться о каждом прочитанном произведении.


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