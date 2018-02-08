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«Вечерний Ургант» отправил Джастина Тимберлейка в Псков

Вчера, 19:02

Ведущий «Вечернего Урганта» Иван Ургант, изучая фотографию Джастина Тимберлейка, поставленную тем в Instagram по случаю выхода нового альбома, заявил, что данный «снежный Апокалипсис» был снят не в США. По мнению артиста, там была использована фоторетушь, а на самом деле американский певец приезжал в Псков.

 На это, как считает Ургант, указывает то, что слишком уж много было снега, а это не совсем характерно для США. «Но зачем, Джастин?», - поинтересовался ведущий, представив также «оригинальный» вариант фотографии. На самом деле «путешествие в Псков» было шуткой Ивана Урганта. Джастин Тимберлейк на своей странице под снимком указал, что он делал его в Миннесоте, где было как раз очень холодно, как сообщает VistaNews.

Поклонники Урганта оценили его юмор. Некоторые также заявили, что наверняка Джастин Тимберлейк и лицо сильно заретушировал, так что в том месте фотографию тоже стоит обработать. «Может, и там что-нибудь полезное и интересное обнаружится, как на старых фресках, мало ли», - отметил один подписчик.


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