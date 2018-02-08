«Мисс Англия» продемонстрировала топлес-снимок сразу после родов

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«Мисс Англия» решила продемонстрировать своё тело топлес сразу же после родов. Она решилась опубликовать свой снимок через три часа после этого события.

Фолловеры Джорджии Хорсли уже опубликовали свои «комменты». Они полагают, их дива по-прежнему хороша и желанна. На снимке видна лишь верхняя часть тела, которую звезда решила показать топлес. В то же время она прикрывает рукой грудь и часть лица, словно, слегка стесняясь.

Супруги дали малышу имя Купер. Со слов Хорсли, его самочувствие является хорошим. Малыш появился на свет без инцидентов и чувствует себя прекрасно.

Модель проинформировала подписчиков, что уже соскучилась по формам своего бывшего тела. В то же время она рада, что её природная красота сохранилась. Она полагает, такими особенностями могут похвастаться лишь мамы, являющиеся молодыми.

Сейчас, сообщает женщина, наиболее важным для неё является здоровье новорожденного сына. Всё остальное можно «поправить» после.

Ранее знаменитость размещала в своём аккаунте фото пред родами. В сопроводительном тексте она проинформировала подписчиков, что опасается кесарева сечения.

Поклонники уже сообщили, даже после родов, фигура их кумирши продолжает им нравиться, и они желают здоровья и ей, и младенцу.