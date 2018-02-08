Цымбалюк-Романовская в «трауре» после ухода Джигарханяна

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Виталина Цымбалюк-Романовская привлекла своих поклонников «траурными» нарядами. Известная пианистка начала все чаще одеваться в черные вещи. Такой процесс начали наблюдать у светской львицы после ухода Армена Джигарханяна.

Скептики настроены вывести Виталину Цымбалюк-Романовскую на чистую воду. По мнению общественности, женщина играет роль жертвы после расставания с Арменом Джигарханяном. Она публично демонстрирует свои темные наряды и высказывается подобным образом.

Так, поклонники призывают пианистку снять черноту и радоваться жизни. Однако ответ следует все тот же. «Это траур по моей жизни. Я несчастна», – отвечает на пересуды Виталина. Возможно, что разрыв с мужем и дал повод ей расстроиться, переживать, однако это не должно длиться вечно, уверены истинные поклонники артистки. Причиной радости должны стать более 40 приглашений на ТВ и купленные за 100 млн рублей три квартиры в Москве.

К слову, суд расторгнул брак актера Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Так, уже бывшая жена рассказала СМИ о сексе с 82-летним актером.