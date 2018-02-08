Плоская грудь, грязные волосы и много украшений: Новый образ Темниковой удивил поклонников

Вчера, 19:02

Певица Елена Темникова, являющаяся бывшей участницей музыкального коллектива SEREBRO, поразила поклонников новым образом. Всегда аккуратная и элегантная, на этот раз артистка позволила себе показаться с грязными волосами, слишком большим количеством золотых украшений и одеждой, делающей её грудь визуально совсем плоской.

В подписи под фотографией Елена Темникова напомнила поклонникам о концерте в Санкт-Петербурге 9 февраля. Интернет-пользователей удивило, почему артистка через такой снимок решила сказать про выступление и не является ли он намёком на что-то.

Некоторым подписчикам, кроме всего прочего, не понравились ещё и штаны. Они порекомендовали Елене Темниковой больше никогда такого не одевать. Однако значительная часть поклонников заявила, что певица всё равно очень красивая даже в таком образе, как сообщает VistaNews.