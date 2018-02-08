VistaNews.ru


Плоская грудь, грязные волосы и много украшений: Новый образ Темниковой удивил поклонников

Вчера, 19:02

Певица Елена Темникова, являющаяся бывшей участницей музыкального коллектива SEREBRO, поразила поклонников новым образом. Всегда аккуратная и элегантная, на этот раз артистка позволила себе показаться с грязными волосами, слишком большим количеством золотых украшений и одеждой, делающей её грудь визуально совсем плоской.

 В подписи под фотографией Елена Темникова напомнила поклонникам о концерте в Санкт-Петербурге 9 февраля. Интернет-пользователей удивило, почему артистка через такой снимок решила сказать про выступление и не является ли он намёком на что-то.

Некоторым подписчикам, кроме всего прочего, не понравились ещё и штаны. Они порекомендовали Елене Темниковой больше никогда такого не одевать. Однако значительная часть поклонников заявила, что певица всё равно очень красивая даже в таком образе, как сообщает VistaNews.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.