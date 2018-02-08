Александр Галибин наладил отношения с единственной дочерью

Вчера, 23:30

Известный российский актер Александр Галибин рассказал всю правду о себе. Поклонники узнали, что любимому артисту удалось наконец-то наладить дружественные отношения с единственной дочерью Марией.

Ведущий программы «Жди меня» поделился с поклонниками частичкой своей приватной жизни. Галибин рассказал, что много лет не общался со своей дочерью от первого брака. Явных причин к разногласиям актер не видит. Однако утверждает, что так распорядилась судьба. Александр также подчеркнул, что на данный момент у него хорошие отношения с Марией, он принимает участие в ее жизни и очень рад быть рядом.

Вопросом об отношениях с ребенком Галибин задавался часто, особенно на съемках «Жди меня». Спустя много лет родственники смогли преодолеть свой характер, поговорили по душам и наладили отношения.