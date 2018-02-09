Поклонники Альбы разозлились за чрезмерно интимное фото

Сегодня, 03:30

Поклонники Джессики Альбы, известной в качестве голливудской звезды, подвергли её обструкции за фото, показавшееся им чрезмерно интимным. На нём кино-дива кормит своего малыша грудью.

Фолловеры Альбы посчитали, что снимок слишком интимен. После этого она его подредактировала фотошопом. После этого посетителям её аккаунта стало непонятно, как малыш питается материнским молоком через платье. Но подписчиков её аккаунта это не смутило.

Альба стала мамой в преддверии самого Нового года. Она родила своего малыша 31 декабря и назвала его Хаесом. Через два месяца после этого счастливого события она обнародовала фото сына в Сети.

В первоначальном снимке была видна её грудь, которой она вскармливает младенца. После того, как подписчики посчитали данное изображение неприличным, она отредактировала его. В «неудобном» месте появилась вставка чёрного цвета.

В то же время, большинство посетителей её странички отметили, актриса остаётся по-прежнему привлекательной и в «интересном» положении. А при кормлении ребёнка, она не менее сексуальна.