Фанаты высмеяли потолстевшие ноги Ким Кардашьян

Сегодня, 17:02

В Сети появились снимки Ким Кардашьян, которая прогуливалась по модному бутику Dash, что расположен в штате Калифорния. Поклонники были шокированы, когда увидели внешний вид Кардашьян и её располневшие ноги.

Ким Кардашьян является не только моделью, звездой реалити-шоу и многодетной мамой, но ещё и владелицей модного магазина Dash, который купила вместе со своими сестрами. В бутике знаменитая чета продает необычные аксессуары и женскую одежду в фирменном стиле. Однако сам стиль Ким поклонники раскритиковали и посчитали, что знаменитости можно сбросить лишний вес.

На публике Ким появилась в коротких шортах, кожаной куртке, а также прозрачной обуви. Стилисты посчитали, что Кардашьян с её крупными ногами не стоит носить настолько плотно облегающие шорты и оголять ноги.