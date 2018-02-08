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36-летняя Бритни Спирс опубликовала фото в полупрозрачном белье

Сегодня, 16:38

Бывшая поп-принцесса, скандальная певица и актриса Бритни Спирс уже давно вышла из подросткового возраста, однако это ей не мешает радовать поклонников и оставаться секс-символом. Бритни, которой, к слову, уже исполнилось 36 лет, иногда радует своих фанатов, обеспечивая их фотографиями разной пикантности и разврата.

На недавнем фото экс-певицы Спирс позирует в довольно-таки откровенном наряде: полупрозрачном красном белье и с «хищным» выражением лица. Внимательные поклонники звезды заметили, что фото очень сильно отфотошоплено. Буквально за один день публикация набрала около 300 тысяч лайков и весьма двоякую реакцию фолловеров. Одни упрекали Спирс в большом количестве фотошопа, другие буквально завалили девушку комментариями в стиле «Ты такая сексуальная» и «продолжай в том же духе». Нужно подчеркнуть, что восторг фанатов поддерживают не все. Некоторые заявили, что это не реальное фото, а сплошная подделка.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс собралась замуж за 23-летнего парня, своего личного тренера, с которым они уже год вместе и не только в спортивном зале.


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