Насильник Шурыгиной стал популярнее Бузовой и Галкина

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Сергей Семёнов, которого обвиняли в изнасиловании Дианы Шурыгиной, набирает популярность в Сети. В Instagram его записи набирают больше оценок «мне нравится», чем то, что пишет телеведущий Максим Галкин и певец Филипп Киркоров, а также почти столько же, сколько Ольга Бузова, как сообщает VladTime.

Вызывающий вид несовершеннолетней Дианы Шурыгиной принёс ей популярность. В фанатах у девушки 200 тысяч человек. Однако активность её поклонников меньше, чем у Сергея Семёнова, у кого 160 тысяч. У парня на некоторых записях по 50 тысяч «лайков». Соответственно, активность его команды поддержки равняется 30 процентам.

Для сравнения, Ольга Бузова, у которой 12,1 миллионов поклонников, «лайкается» примерно 400 тысячами. Это означает, что её активность 3,3. Максим Галкин и другие артисты обладают ещё меньшим показателем. Соответственно, Сергей Семёнов в настоящее время более популярен, чем многие селебрити, на которых подписано больше людей.