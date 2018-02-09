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В "Доме-2" показали бенефис Ольги Бузовой

Сегодня, 02:45

В проекте "Дом-2" показали бенефис с Ольгой Бузовой. 8 февраля первый раз в скандальном шоу прошёл творческий вечерс ведущей. 32-летняя звезда пела песни собственного сочинения, танцевала и прочее.

Её поздравили с прошедшим днём рождения родные и друзья.

"Сегодня в 23:00 на канале ТНТ проведут творческий вечер и я буду в центре внимания. Это станет самым честным выпуском в передаче. В качестве поддержки приехали некоторые мои одноклассники, мама, сестра Аня и другие", - поделилась ранее Бузова на своём аккаунте в соцсети Instagram.

В данном шоу участвовал и отец Ольги Игорь. Интересно, что, находясь в студии, мама звезды расплакалась от радости за свою дочь. Филипп Киркоров, а также Виктория Боня записали уникальные поздравления в адрес Ольги Бузовой. Сергей Зверев взял на себя ответственность надеть ведущей корону и назвал ее принцессой.


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