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Джиллиан Андерсон в свои 49 лет обнажилась ради животных

Сегодня, 16:08

Актриса Джиллиан Андерсон стала участницей акции ради животных от организации PETA. Так, отказаться от меховых изделий звезда просит людей, обнажившись догола. Поклонники позитивно оценили намерения 49-летней актрисы.

 Участниками акции от организации PETA становились не раз знаменитые люди. Примечательно, что порадовать своих поклонников смогла и американская актриса Джиллиан Андерсон. Звезда неоднократно заявляла о своей гражданской позиции против истребления животных для того, чтобы люди могли воспользоваться их мехом или шкурой.

 Артистка решила вновь напомнить человечеству, что подобные поступки не красят нашу историю. Обнажившись догола, Андерсон показала идеальные формы и призвала людей оставить свои злодейские планы на животный мир.


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