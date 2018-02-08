В Сети сравнили Анну Хилькевич с «беременным бомжом» из-за неудачного образа

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Анна Хилькевич показалась в Instagram в странном шубе и больших очках, держа перед собой смартфон, словно пытается поймать сигнал. По мнению пользователей Сети, такой образ придал ей сходство с «беременным бомжом», по информации «Версия.Инфо».

«Мне хочется милостыню дать, смотря на стиль», - подчеркнула одна поклонница. Интернет-пользователи очень удивились, как всегда модная Анна Хилькевич может одеваться подобным образом. Они отметили, что красота у певицы останется всегда, однако такой вид её точно скрывает. Подписчики задались вопросом, что эти вещи вообще могли делать в гардеробе знаменитости.

Поклонники подчеркнули, что больше это смахивает на «деревенский» образ, причём явно «из прошлого века». Некоторые начали спрашивать, не является ли снимок демонстрацией нового смартфона. Другие посчитали, что это для роли в кино.