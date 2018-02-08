VistaNews.ru


«50 Оттенков свободы» стал худшим фильмом за последнее время

Сегодня, 15:34

Американский авторитетный журнал о киноиндустрии Тhe Hollywood Reporter после премьерного просмотра фильма «50 Оттенков свободы» написали статью, в которой полностью раскритиковали БДСМ-кинокартину.

Журналист Джордан Минцер написал уничтожающую статью, в которой полностью раскритиковал финал трилогии «50 Оттенков». По словам Минцера, третий фильм «50 Оттенков свободы» стал самым худшим, который поступал в прокат за последнее время. Ранее представители студии Universal пытались сократить количество критики в адрес фильма, однако у них это не удалось.

Кроме того, издание Тhe Hollywood Reporter раскритиковало и игру главных актеров – Джейми Дорнана и Дакоты Джонсон. Несмотря на негативные отзывы критиков, фильм в прокате продолжает собирать огромные суммы и является коммерчески успешным.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.