«50 Оттенков свободы» стал худшим фильмом за последнее время

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Американский авторитетный журнал о киноиндустрии Тhe Hollywood Reporter после премьерного просмотра фильма «50 Оттенков свободы» написали статью, в которой полностью раскритиковали БДСМ-кинокартину.

Журналист Джордан Минцер написал уничтожающую статью, в которой полностью раскритиковал финал трилогии «50 Оттенков». По словам Минцера, третий фильм «50 Оттенков свободы» стал самым худшим, который поступал в прокат за последнее время. Ранее представители студии Universal пытались сократить количество критики в адрес фильма, однако у них это не удалось.

Кроме того, издание Тhe Hollywood Reporter раскритиковало и игру главных актеров – Джейми Дорнана и Дакоты Джонсон. Несмотря на негативные отзывы критиков, фильм в прокате продолжает собирать огромные суммы и является коммерчески успешным.