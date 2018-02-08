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Актер Александр Галибин сорвался с турника

Сегодня, 15:17

Известный актер Александр Галибин стал жертвой на съемках фильма Глеба Анатольевича Панфилова «Романовы. Венценосная семья». Галибин сорвался с турника и получил удар по голове, но продолжил сниматься в эпизоде.

Гостем программы Бориса Кочевникова стал популярный русский актер Александр Галибин. Звездный артист поведал историю о своем неудачном опыте на съемках картины «Романовы. Венценосная семья». По словам пострадавшего Галибина, штанга была его реквизитом, однако закрепить компетентно ее не смогли. В результате, забравшись на нее и выполняя сценарное задание, актер сорвался с турника и получил удар по голове.

Однако режиссер не остановил съемочный процесс, и злополучный кадр на сегодняшний день является частью картины-оригинала.


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